PESARO – Le parole del mister della Vis Daniele Di Donato dopo la sconfitta in casa per 3-1 contro la Samb: “Partita difficile da commentare perché pronti e via siamo andati sotto di due gol, poi abbiamo reagito, abbiamo accorciato e nel primo tempo potevamo fare 4 o 5 gol. Dopo il rigore sbagliato non siamo stati più noi. Ci tenevamo a portare a casa i tre punti, purtroppo gli episodi sono stati a sfavore. Per fortuna adesso si rigioca.”

