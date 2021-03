PESARO – Le parole di mister Paolo Montero dopo la vittoria esterna della Samb a Pesaro.

“Abbiamo messo il cuore, in queste partite i duelli uno contro uno sulle seconde palle è importante e oggi abbiamo fatto bene in questo aspetto”

Bella risposta dopo il caos della settimana appena trascorsa? “Nelle difficoltà un gruppo di uomini si fa forte, ma non dobbiamo godercela per questo ma per il grande spirito messo oggi. Non ero convinto che eravamo i peggiori nelle sconfitte e oggi abbiamo vinto, da quando sono qui, per la prima volta a Pesaro contro una squadra difficile.”

“Nobile? Sempre stato contento di lui, sta bene, me lo dice lo staff e mi fido, Mi rallegro che il rendimento stia migliorando, la stessa cosa vale per D’Ambrosio.”

