VIS PESARO Bertinato, Di Sabatino, Ferrani, Stramaccioni, Carissoni, Tassi, Gelonese, Di Paola, Giraudo, Cannavò, Gucci. A disposizione: Ndiaye, Bastianello, Brignani, Nava, Ejjaki, Benedetti, D’Eramo, Tessiore, Pannitteri, Lazzari, Germinale, Marchi. Allenatore: Daniele Di Donato.

SAMB Nobile, Fazzi, Cristini, D’Ambrosio, Liporace, Rossi, Angiulli, D’Angelo, Botta, Lopez, Lescano. A disposizione: Laborda, Fusco, Biondi, Enrici, Scrugli, Goicoechea, De Ciancio, Mehmetaj, Chacon, Babic, Serafino, Terracino. Allenatore Paolo Montero.

ARBITRO: Davide Di Marco (Ciampino). Assistenti Andrea Cravotta di CittĂ di Castello e Stefano Camilli di Foligno. Quarto uomo Andrea Bordin di Bassano.

MARCATORI: 6′ Lescano, 8′ D’Ambrosio, 14′ Di Paola, 30′ D’Angelo.

ANGOLO 1-8

AMMONITO Stramaccioni, Fazzi, Cannavò, Rossi.

PRIMO TEMPO

1′ Subito all’attacco la Samb, cross di Fazzi dalla trequarti destra, salta a centro area Maxi Lopez, colpo di testa alto.

3′ Ancora Samb, cross dalla sinistra di Liporace molto tagliato sul secondo palo, superato Bertinato la palla passa vicina al palo.

4′ Prova a rispondere l’ex Gelonese, si fa spazio sulla destra e dal fondo mette in mezzo e conquista il primo corner della partita.

6′ Lescano!!!! Conquista palla la Samb dalla difesa, sulla destra, contropiede e palla in avanti per Lescano che dal limite tira sul secondo palo, rasoterra, tiro non fortissimo ma preciso che si infila. 0-1

8′ Raddoppia la Samb. Punizione per fallo su Botta, calcia Angiulli dalla trequarti molto defilato, pallone alto che arriva a Bertinato sulla linea di porta, il portiere però incerto anche in precedenza non blocca e fa rimbalzare la palla, D’Ambrosio si avventa e calcia di punta e mette in rete. 0-2

12′ Tassi pericoloso dopo una nuova “perforazione” sulla sinistra rossoblu da parte della Vis Pesaro, palla indietro per Tassi, tiro di destro che esce di poco sul secondo palo.

13′ Ma si soffre dietro, va via Di Paolo centralmente, leggermente spostato a sinistra, arriva al limite e calcia forte rasoterra sul secondo palo, Nobile in tuffo respinge.

14′ Si soffre troppo in difesa e si soffre tanto sulla sinistra rossoblu, pallone messo in mezzo che rimbalza e salta la difesa, Di Paola irrompe e di destro al volo calcia di prima intenzione, nulla da fare per Nobile. 1-2

16′ Va ancora al tiro Tassi, da posizione non semplice, Nobile blocca senza apprensione.

18′ Liporace in forte difficoltĂ , Carissoni gli scappa via in velocitĂ e va al tiro col destro, Nobile respinge poi palla in angolo. Che sofferenza per la Samb. Sull’angolo seguente palla sul braccio di D’Ambrosio per l’arbitro il tocco era ravvicinato quindi non sanzionabile.

20′ Nobile ribatte una conclusione a colpo sicuro di Di Donato, palla in angolo. Samb scomparsa dal campo dopo il 2-0.

21′ Doppio angolo per la Vis, difesa rossoblu in grande difficoltĂ sulle palle alte.

26′ Di Paola ancora libero per il tiro dal limite, calcia al volo su un pallone che arriva dalla sinistra, ma la mira stavolta è sbagliata.

27′ Risponde la Samb, Lescano calcia dal limite, Bertinato stavolta non si fa sorprendere e in tuffo respinge in angolo.

28′ Lopez recupera un pallone e dal fondo colpisce di tacco per Botta, ostacolato al momento del controllo a centro area.

29′ Numero di Botta, si accentra e va alla conclusione di sinistro dai 20 metri, Bertinato in tuffo riesce a deviare in angolo.

30′ E arriva il gol, D’Angelo, che si insinua nella palla a centro area di rigore, taglia sul primo palo 1-3!

34′ Rossi prova il tiro dai 25 metri con traiettoria a scendere, palla alta.

40′ Punizione quasi dalla linea del fallo laterale, da 25 metri, Di Paola calcia verso la porta, Nobile non si fida della traiettoria e alza sopra la traversa.

44′ Fallo di Fazzi su Giraudo, Fazzi ammonito. Ne viene fuori un accenno di rissa, ammoniti Rossi e Cannavò.

45′ Occasionissima sprecata da Lopez. Contropiede fulminante dei rossoblu sull’asse Lescano-D’Angelo, palla centrale per Maxi Lopez che entra tutto solo in area ma perde il tempo per concludere e si limita ad un retropassaggio di tacco, palla persa.

COMMENTO Gara emozionante al Benelli, con partenza al fulmicotone della Samb che poi ha subito la reazione della Vis Pesaro, soprattutto sulla fascia sinistra rossoblu, con 15 minuti di fuoco valsi un solo gol grazie alle prodezze di Nobile. Da quel momento in poi la gara si è riequilibrata, è arrivato il gol di D’Angelo dopo le occasioni di Botta e Lescano, nel finale Lopez ha avuto la palla per chiudere l’incontro.

