Polizia Municipale in azione, 12 attività multate in 15 giorni

GROTTAMMARE – Ancora due sanzioni per mancata esposizione di cartellonistica a discapito di attività commerciali a Grottammare. Si è chiusa così l’ultima settimana di controlli anti-Covid attuati dalla Polizia Municipale per verificare il rispetto dei protocolli dettati dalle norme sanitarie. Il bilancio degli ultimi 15 giorni, seguenti allo stato di allerta sollecitato dall’Utg, sale dunque a 12 irregolarità in ambito commerciale.

Intanto, sempre nei giorni scorsi, tutto il personale della Polizia locale grottammarese è stato sottoposto a vaccinazione per garantire la continuità del servizio sul territorio, che, questa mattina, domenica 14 marzo, oltre ai controlli legati all’emergenza sanitaria, ha richiesto anche attività di assistenza e vigilanza stradale per il passaggio della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico lungo la Statale 16.

Sempre per oggi, con il supporto dei volontari della Protezione civile comunale, è stato stabilito il presidio delle pinete originato da una serie di segnalazioni riguardanti episodi di assembramenti nelle aree verdi.

La decisione è emersa sabato pomeriggio, nel corso della riunione del Coc convocata dal sindaco Piergallini. Durante l’incontro sono state pianificate le azioni da intraprendere soprattutto nei giorni a venire, caratterizzati dall’ingresso del territorio regionale in zona “rossa” fino al 28 marzo.

I controlli serrati nelle zone di relax e nei pressi delle attività di bar e somministrazione resteranno all’ordine del giorno delle forze di polizia del territorio, per scongiurare la diffusione dei contagi che nelle zone costiere si manifesta con particolare intensità. Le verifiche sono attuate congiuntamente dalla Municipale e dai carabinieri.

