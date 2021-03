“Necessaria la conferenza stampa in presenza. Pertanto ci stiamo organizzando al meglio per permettere lo svolgimento regolare all’interno della zona rossa adottando tutte le precauzioni del caso” fanno sapere dal Club

AGGIORNAMENTO ORE 17 PRESIDENTE SERAFINO

“Voglio rassicurare tutti – ha detto il presidente Domenico Serafino – che non c’è alcuna preoccupazione per il futuro della Samb. Ribadisco la solidità del club e il rinvio della conferenza stampa è dovuto solo per rispettare il protocollo in materia di Covid, per permettere ai giornalisti di essere presenti”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il presidente Serafino comunica che, avendo intenzione di mostrare diversi documenti cartacei agli organi di informazione, è necessaria la conferenza stampa in presenza. Pertanto ci stiamo organizzando al meglio per permettere lo svolgimento regolare all’interno della zona rossa adottando tutte le precauzioni del caso. Per questi motivi la conferenza stampa si svolgerà mercoledì. In seguito vi verrà comunicato l’orario”.

Così dal club rossoblu in una nota stampa diffusa il 14 marzo. La conferenza si doveva tenere inizialmente lunedì 15 marzo ma è stata, appunto, posticipata a mercoledì 17 per permettere al Patron di mostrare in presenza ai giornalisti dei documenti cartacei relativa alla delicata questione dei stipendi calciatori-staff.

