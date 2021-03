FERMO – “Come promesso a piu’ riprese nei giorni scorsi, i controlli posti in campo dagli uomini dell’Arma nella provincia di Fermo, per la verifica sull’osservanza della normativa anti-Covid, proseguono a pie’ sospinto, senza alcuna soluzione di continuità giorno e notte. Ed anche ieri, purtroppo, sono fioccate le contestazioni“.

Così il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo in una nota diffusa il 14 marzo: “Gli uomini della Stazione di Montegranaro, coordinati dal Luogotenente Di Risio hanno pizzicato due persone che circolavano per le vie cittadine, ben oltre l’orario consentito, senza poter addurre alcuna valida giustificazione”.

“I colleghi della Stazione di Falerone, invece, al comando del Luogotenente De Santis, hanno beccato tre avventori in un bar, intenti a consumare all’interno del locale, in aperta violazione delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. ovviamente una quarta contestazione e’ stata effettuata dai militari, anche a carico del titolare di quel bar, che aveva consentito ai tre clienti di consumare sul posto” si legge nella nota stampa.

Dal Comando concludono: “I militari della Stazione di Porto San Giorgio, coordinati dal Maresciallo Maggiore D’Amato, hanno pizzicato un cittadino fermano che circolava per le vie del comune rivierasco, senza alcuna valida motivazione che lo autorizzasse a derogare alla normativa in vigore. Complessivamente, nella giornata di ieri gli uomini dell’Arma hanno controllato 190 persone e ben 40 esercizi pubblici”.

