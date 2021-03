SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le previsioni in provincia di Ascoli per i prossimi giorni.

San Benedetto del Tronto: domenica con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 14.3°C, la minima di 7.9°C. Lunedì 15 marzo i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. Martedì 16 marzo si prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Ascoli Piceno: domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 16.3°C, la minima di 5.6°C. Lunedì 15 marzo cieli nel complesso poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, ma nella notte sono, anche qui, previste precipitazioni, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C. Martedì 16 marzo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, rasserena in serata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.