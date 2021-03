Lo dice il sindaco in una nota

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Mi dicono che sono stati solo in 7 a rifiutare la vaccinazione (n.d.r. AstraZeneca) – dice il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, in una nota diffusa il 14 marzo – a fronte di numeri ben più rilevanti di altre realtà. Chiedo a tutti di rispettare i turni di prenotazione per rendere più efficace possibile la campagna vaccinale che comunque sta proseguendo secondo i programmi grazie ad una perfetta macchina organizzativa”.

