GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – In ottemperanza al Decreto Legge vigente, che ha inserito le Marche in zona rossa, a far data da lunedì 15 marzo e fino a giovedì 6 aprile (salvo eventuali proroghe o modifiche) il Servizio Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima opererà esclusivamente in regime di smart working, quindi senza la presenza fisica dell’operatore negli uffici.

Gli operatori saranno comunque raggiungibili nei giorni di apertura del Servizio sia telefonicamente (0735-735424) che per e-mail (informagiovani@comune.grottammare.ap.it).

Di seguito gli orari di apertura:

Lunedì – 11-13; 15-19;

Mercoledì 15-19;

Venerdì 15-19;

