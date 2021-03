AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi. Due al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

AGGIORNAMENTO ORE 12 RICOVERATI

No news, bad news. Ma purtroppo per quanto riguarda le Marche e il Covid-19 le notizie ci sono, e sono comunque brutte. Nuova giornata che segna, come per tutto il mese di marzo, primati negativi in tutte le statistiche relativi ai ricoveri per coronavirus a partire dalla seconda ondata. Per trovare numeri simili bisogna tornare all’aprile 2021.

E se l’unica nota relativamente positiva è la riduzione dell’incremento del numero dei ricoverati (davvero magra consolazione, e con dati molto relativi), resta molto alta la circolazione del virus (crescono anzi leggermente i ricoverati nelle ultime 24 ore, dato ancora pesante) e soprattutto si rileva come l’aumento del numero delle terapie intensive abbia avuto un incremento di entità mai registrata almeno da un anno a questa parte.

Terapie intensive: 131, ieri 118, +13.

Terapie semi-intensive: 215, ieri 209, +6.

Ricoveri non intensivi: 488, ieri 486, +2.

Totale: 834, ieri 813, +21.

Ricoverati nelle ultime 24 ore: 83, ieri 82.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5998 tamponi: 3628 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1481 nello screening con percorso Antigenico) e 2370 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 616 (125 in provincia di Macerata, 229 in provincia di Ancona, 135 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (125 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (223 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 174 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1481 test e sono stati riscontrati 177 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

