La pattinatrice in forza alla Rolling Pattinatori “D. Bosica” ha conquistato il titolo per la categoria Senior nella specialità crono a.c. Anche bronzi e argenti per la società di Martinsicuro

PESCARA – Ai Campionati italiani indoor di pattinaggio corsa, in scena a Pescara, la Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro sta facendo incetta di medaglie, tra cui un titolo tricolore per Asja Varani (cat. Senior) nella specialità crono a.c.

Nella stessa disciplina, argento per Leonardo De Angelis (cat. Allievi), quarto posto per Lorenzo Cirilli (cat. Senior) e quinto per Chiara Cognigni (cat. Allievi). Nella 5000 metri a punti, medaglia di bronzo per Edda Paluzzi (cat. Senior), argento per Riccardo Iacoponi (cat. Allievi), quinta Ilaria Cirilli (cat. Junior). Terza Matilde Biondi (cat. Allievi) nella 3000 metri a punti.

