PESCARA – Andrea Di Paola, pattinatore di Monteprandone in forza alla Roller Green, si è aggiudicato per la seconda volta il titolo ai Campionati italiani indoor di pattinaggio corsa nei 5000 metri per la categoria Ragazzi.

Tante soddisfazioni per lui: a dieci anni si è distinto nella categoria Esordienti ottenendo il 7° posto nei Giochi nazionali di società e riconfermando il risultato nel 2017. In ambito regionale, sia su pista sia su strada, è salito sul podio piazzandosi secondo nella 200 metri sprint e terzo nel percorso di destrezza e nella 1000 metri in linea.

I complimenti del sindaco di Monteprandone Sergio Loggi: “Auguri per una carriera sempre più brillante e ricca di soddisfazioni non solo per Andrea, ma anche per la società, gli allenatori e tutti gli altri atleti della Roller Green”.

