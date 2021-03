La sede elettorale in via Fiscaletti verrà presentata da remoto senza aggregazioni di persone. “Le nostre porte restano aperte ma il candidato sindaco per noi è Serafino Angelini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Di seguito un comunicato del M5S di San Benedetto.

“Il Movimento 5 Stelle San Benedetto del Tronto comunica che in data 20 marzo 2021 inaugurerà la propria sede elettorale sita in via Fiscaletti, 8, (di fianco all’ex Cinema delle Palme). In ottemperanza alle norme vigenti e a causa delle ben note restrizioni dovute alla pandemia, ogni attività di aggregazione è ovviamente sospesa, pertanto l’evento di presentazione sarà effettuato on line e la presenza sul posto verrà assicurata dai soli portavoce: il senatore Giorgio Fede, VIII Commissione “Lavori Pubblici e Comunicazioni” e Serafino Angelini, candidato Sindaco alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Interverranno alla manifestazione parlamentari della Repubblica.”

“In riferimento a quanto apparso sulla stampa locale nel corso delle ultime settimane, cogliamo l’occasione di ribadire come il nostro gruppo abbia già espresso più volte la propria posizione circa il ruolo di candidato Sindaco di San Benedetto del Tronto: sebbene restino aperte le porte e si confermi con forza la disponibilità al confronto politico sui temi programmatici allo scopo di governare finalmente nell’interesse dei cittadini, riteniamo di sottolineare che la candidatura di Serafino Angelini sia la migliore possibile e scaturisca dalla sua preparazione tecnica, politica e organizzativa, oltre che naturalmente, dalla profonda conoscenza della città e di essere lontano da ogni lobby e comitato d’affari locale.”

