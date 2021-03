MONTEPRANDONE – Il Presidente del Consiglio comunale Antonio Riccio ha convocato il consiglio comunale per martedì 16 marzo, alle ore 19, in prima sessione e in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Monteprandone.

Considerato che, alla luce del Dpcm del 2 marzo, è fortemente raccomandato non allontanarsi da casa, la trascrizione integrale degli interventi della seduta stessa sarà messa a disposizione di tutta la cittadinanza sul sito del Comune nei giorni successivi.

