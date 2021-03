RIPATRANSONE – Sabato 13 marzo la città di Ripatransone sarà protagonista di una puntata esclusiva di “Borghi d’Italia”, la trasmissione di TV2000 dedicata alla scoperta del Bel Paese.

Nel corso del programma verrà presentato il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico del Belvedere del Piceno attraverso le testimonianze dei protagonisti della vita cittadina. Un’occasione importante di promozione turistica in virtù della visibilità su scala nazionale della rete.

La puntata andrà in onda in prima visione alle ore 14.25 di sabato 13 marzo. In replica, domenica 14 marzo alle ore 6.20 e domenica 21 marzo alle ore 14.20.

TV2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre o sul 157 di Sky. In streaming su https://www.tv2000.it/live/.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano.

Info: www.tv2000.it/borghiditalia, Visit Ripatransone (Facebook, Instagram).

