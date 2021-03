PORTO SAN GIORGIO – Impegno ricco di insidie per la capolista del girone I2 di serie B2 di pallavolo femminile De Mitri – Energia 4.0, che riceverà sabato pomeriggio alle ore 17 alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio la visita delle abruzzesi della LG Impianti Futura Teramo, allenate da Jana Kruzikova.

La coach delle ospiti ha un lunghissimo e importante passato nelle Marche, sia come giocatrice che come allenatrice e vorrà dimostrare anche sul campo della prima in classifica il valore della propria formazione. Ma dall’altro lato c’è una squadra, quella rossoblù, decisa a fare bene anche contro la terza forza del campionato che domenica scorsa ha reso la vita difficile all’Arabona.

La De Mitri – Energia 4.0 arriva, invece, dalla netta vittoria ottenuta nel turno precedente contro la Ecologica Fermo e quindi si trova in un abbrivio che le mette in un buona situazione mentale. Nonostante ciò, però, coach Capriotti e tutto il suo staff non intendono abbassare la guardia in vista di una gara che si preannuncia ricca di spettacolo e di agonismo, specie ricordando il match di andata, vinto in rimonta al tie-break da Tiberi e compagne con un quarto set zeppo di grandi emozioni.

«Stiamo affrontando – ha dichiarato il presidente Sandro Benigni – un periodo molto particolare, nel quale non è facile rivolgere la propria attenzione allo sport, ma devo fare i complimenti alla squadra e a tutto lo staff tecnico e organizzativo per come riescono a gestire una situazione molto difficile».

La gara sarà diretta da Marianna Santoniccolo di Sant’Angelo in Vado e da Valentina Angeloni di Roma e sarà trasmessa sul canale Facebook Volley Angels Project, mentre andrà in onda in differita su Radio Studio 7 TV, canale 611, martedì 16 marzo alle ore 16.

