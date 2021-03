ACQUAVIVA PICENA – La riunione in videoconferenza, per discutere del nuovo polo scolastico di Acquaviva Picena, si svolgerà mercoledì 17 marzo ore 21 e potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Comune, come per i Consigli Comunali.

Per chi intende partecipare e/o intervenire, è necessario inviare richiesta alla mail del Comune info@comuneacquavivapicena.it entro martedì 16 marzo, ore 13.

Verrà poi generato il link per il collegamento ed inviato all’indirizzo mail dei richiedenti.

“Precedenza sarà data ai genitori degli alunni iscritti” afferma il sindaco Pierpaolo Rosetti.