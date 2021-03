I giovani atleti allenati da Andrea Vultaggio hanno debuttato dopo un anno di stop battendo in trasferta per 26-20 i pari età di Camerano. La prima squadra tornerà in campo domenica a Castelferretti contro Falconara

MONTEPRANDONE – Ottimo esordio per l’Under 17, mentre la prima squadra dell’Handball Club Monteprandone si prepara al ritorno in campo, dopo il rinvio della trasferta di Cingoli per Covid.

I più giovani hanno debuttato dopo un anno di stop, battendo in trasferta 26-20 i pari età di Camerano. Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio il prossimo impegno a Cingoli il 18 marzo, alle 18.30.

Gioca invece domenica la prima squadra, inserita nel girone B di serie B e di nuovo impegnata dopo due settimane. Alle spalle c’è l’esordio di Camerano, contro l’Under 19, e la sconfitta per 31 a 28. All’orizzonte un altro impegno lontano dal palazzetto di via Colle Gioioso (ancora off limits per i lavori di rifacimento del tetto), stavolta al palas Liuti di Castelferretti contro Falconara. Si gioca alle 11.30.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.