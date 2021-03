Quasi ultimata la rete in fibra ottica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Procedono in Riviera i lavori di realizzazione dell’impianto cittadino di videosorveglianza che gode di un cofinanziamento di 412.934 euro da parte dello Stato nell’ambito dei “Patti per la sicurezza urbana”.

L’infrastruttura in fibra ottica è stata quasi completata a San Benedetto e sono in fase di attivazione una dozzina dei 35 siti previsti partendo dal centro cittadino: sono già funzionanti quindi le telecamere collocate nel portico del Palazzo Municipale di viale De Gasperi e nel vicino parco Woytjla, presto lo saranno anche quelle collocate nel parco di via Formentini.

Sono già state installate e funzionanti 13 telecamere nell’isola pedonale del centro. Poi l’intervento, eseguito dalla ditta Ne-Tby Telerete Nordest di Padova che si è aggiudicata l’appalto, interesserà gradualmente il resto del territorio comunale per essere completato, come da contratto, entro il mese di agosto.

“Tra pochi giorni l’area centrale sarà tutta sotto il controllo delle telecamere – dice il sindaco Pasqualino Piunti – e speriamo di vedere attive tutti e 115 i dispositivi previsti anche prima della scadenza contrattuale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.