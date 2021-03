SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dominano il rosso e l’oro, il primo simbolo di “energia vitale, in continua pulsione come il sangue”, il secondo emblema di “luce, potere e ricchezza che allude al pensiero” nel logo vincitore del concorso di idee che il Liceo Scientifico Rosetti ha bandito tra gli studenti del triennio per la creazione di un’immagine che celebri in modo forte Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla scomparsa.

A dispetto della pandemia, l’istituto sanbenedettese ha voluto infatti progettare un percorso di iniziative con cui sollecitare una riflessione sul padre della nostra lingua. Così è nato “Virtute e Canoscenza. Dante 1321-2021″, il progetto che ha visto nel concorso di idee per la creazione del logo un suo primo momento, conclusosi con l’indicazione, tra i ben 29 pervenuti, dell’elaborato delle alunne Qi Liu, Benedetta Maria Di Filippo, Ludovica Maria Giorgetti, Elena Giorgini, Francesca Pignotti, della classe classe 3^A; unanimamente la commissione ha rilevato “l’essenzialità, la qualità e la forza comunicativa dell’elaborato”.

Secondo classificato il lavoro realizzato dallo studente Alessandro Santini, classe 5^F, terzo quello proposto da Matteo Botticelli, classe 4^F. Menzioni speciali per i lavori degli alunni Allegra Leli, classe 5^F, Giulia Armillei Cocci, Francesca Genovese, Benedetta, Petterini, Giulia Raimondi Vallesi, classe 3^ A; Alice Mazzocchi classe 4^C; Sonia Hu, classe 5^F.

Ai vincitori, ma anche a tutti i numerosi studenti che hanno accettato la sfida mettendo in luce creatività e originalità, sono andate le congratulazioni della Dirigente Scolastica Stefania Marini, che ha incontrato le studentesse autrici del logo nella loro classe, appena a ridosso della chiusura dell’attività in presenza. “Date le attuali contingenze effettueremo una premiazione che vedrà protagonisti anche i futuri vincitori dell’altro concorso in atto, quello relativo alla scrittura”, ha spiegato la dottoressa Marini alle studentesse, decisamente emozionate per il felice esito del loro elaborato.

In effetti nel progetto Virtute e canoscenza, varato dal Dipartimento di Lettere con l’indispensabile e preziosissima collaborazione del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, rientrano anche altri momenti di coinvolgimento degli studenti, tra cui un concorso che li stimola a comporre un acrostico a partire dal nome ‘Dante Alighieri’ o dalle ultime parole dell’Inferno, ‘A riveder le stelle’; in alternativa i ragazzi potranno giocare con i versi danteschi e, iniziando con un endecasillabo del grande fiorentino, creare tre terzine sui temi Libertà, Futuro, Speranza, Viaggio.

In svolgimento e in programma anche altri momenti formativi sulla figura e sull’opera dell’autore della Commedia.

