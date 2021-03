MARTINSICURO – Riportiamo e pubblichiamo una nota diffusa dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, diffusa l’11 marzo.

Da lunedì 15 a mercoledì 17 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Martinsicuro ci saranno i richiami delle vaccinazioni degli ultra ottantenni che si sono vaccinati il 17, 18 e 19 febbraio scorso .

Il personale della Croce Verde sta procedendo ad avvisare le persone che dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario prestabilito.

Purtroppo al momento non si hanno notizie sulle prossime categorie di persone che verranno vaccinate.

La Asl sta organizzando il servizio di vaccinazione per gli ultra ottantenni che hanno chiesto la vaccinazione a domicilio in quanto non deambulanti.

Così come dovranno essere eseguite le vaccinazioni per gli ultra ottantenni che si sono iscritti in piattaforma dopo il 15 febbraio e per i soggetti fragili.

Siamo in costante contatto con la Asl di Teramo e vi terremo aggiornati sulle prossime fasi.

