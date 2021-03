GIULIANOVA – “Nella serata di oggi un’anziana di 90 anni è stata scippata a Giulianova, in via Thaon di Revel. Due individui le hanno strappato dalle mani la borsa dandosi a precipitosa fuga in viale Orsini”.

Si apre così il comunicato stampa diffuso l’11 marzo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo: “Immediato l’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile di Giulianova che, giunti pochi minuti dopo ed aiutati da alcuni passanti che hanno costretto i due ad andare proprio incontro ai militari dell’Arma, li hanno bloccati ed accompagnati in caserma”.

Dall’Arma abruzzese proseguono: “Si tratta di due minori stranieri, che dopo le operazioni di identificazione, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per furto con strappo”.

“L’anziana durante lo scippo è stata strattonata ed è caduta in terra ma, miracolosamente, è rimasta illesa. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna dai carabinieri” concludono dal Comando teramano.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.