Prevista anche l’installazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

MONTEFIORE DELL’ASO – Il paese si muove verso la sostenibilità ambientale. Di seguito una nota del sindaco Lucio Porrà in cui annuncia l’acquisto di due nuovi mezzi sostenibili.

Come Comune di Montefiore dell’Aso abbiamo partecipato ad un bando regionale per la mobilità sostenibile. Ci è stato concesso un contributo di circa 3 mila 200 euro, il 75 % del valore di acquisto di due mezzi nuovi.

La differenza la copriamo quasi totalmente con la rottamazione di due mezzi arrivati a fine carriera. Questo ci permetterà di sostituire i due mezzi vetusti con una Twingo e un Porter Piaggio a trazione completamente elettrica.

Nell’occasione, oltre ad andare verso un sistema green, impatto zero sull’ambiente, ci doteremo anche di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. Come sempre cerchiamo di essere al passo dei tempi.

