PORTO SANT’ELPIDIO – “Continua costantemente il monitoraggio per contrastare a diffusione dell’epidemia di Covid-19, e non solo, da parte dei militari della Compagnia di Fermo”.

Dall’Arma fermana rendono noto, tramite una nota stampa diffusa l’11 marzo, vari interventi compiuti nel Fermano in questi giorni: “Nelle ultime 24 ore sono state identificate 153 persone e controllati 31 esercirci pubblici. Significativo il fatto che i cittadini rispettano le restrizioni in vigore, atteso che nessuna persona è stata multata in questa occasione”.

Dalla Compagnia aggiungono: “I carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio, nel corso di controlli a persone detenute agli arresti domiciliari, hanno denunciato un cittadino di nazionalità albanese e un italiano, per il reato di evasione in quanto non trovati in casa durante i controlli da parte della rispettive pattuglie”.

