Laura di Pietrantonio, per la settima puntata di “Bussa coi Piedi” è andata a bussare, con tanto di consueto tavolino, per scoprire le eccellenze picene prodotte dell’azienda di Roccafluvione Trivelli Tartufi, non perderti la puntata, che andrà in onda martedì 16 gennaio alle 18 e 30 su rivieraoggi.it, su picenooggi.it e sui rispettivi canali social di Facebook e Instagram.

“Bussa coi piedi” è un format ideato e realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio.

Info al numero 329-3527791.

