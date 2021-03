Le sue prime parole a San Benedetto, subito dopo l’acquisto del club: “A Fedeli contante e carico di debiti per 1,29 milioni, le tasse saranno rateizzate”. Perché la Samb, gli investimenti, il settore giovanile, il socio Kim Dae Jung

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riproponiamo l’intervista che Giuseppe Buscemi e Nazzareno Perotti fecero al presidente Domenico Serafino appena arrivato a San Benedetto. Era il 13 giugno 2020.

Serafino rispose anche in merito alla sua società, la Sudaires Srl, all’acquisto precedente del Bangor, società calcistica gallese in Serie B, e all’ingresso nella Sudaires del socio di minoranza (30% delle quote) Kim Dae Jung.

Sul Covid disse: “Non si può fermare il mondo, dobbiamo progettare per essere pronti quando questo problema finirà. Sono un ottimista, devo pensare ad un settore giovanile, bisogna investire i primi anni per creare una struttura che possa permettere nel tempo di avere incassi importanti. Ci vuole tempo, ne sto tenendo conto”.

Chiese anche Nazzareno Perotti: “Non ci saranno incassi, quindi serviranno capitali propri per sostenere le spese”. Si parlò anche di quello che avvenne in passato con giocatori e fornitori del club.

Riascolta.

