SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presso l’accogliente contesto del parco La Giara, situato nel quartiere Agraria, l’associazione culturale La Giara ha deciso di omaggiare le donne nella loro giornata internazionale. Il presidente Lino Cappellacci, la vice Presidente Coccia Marlene, la Consigliera Anna Alberotanza ed alcuni soci e Volontari del quartiere tra cui la signora Rossana Di Sotto, hanno preparato cioccolatini e mimose per le donne del quartiere che sarebbero passate a far visita. Per l’occasione è stato invitato a partecipare anche l’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi che ha riportato influenti riflessioni sul tema delle pari opportunità tra uomo e donna e su come da secoli lo stato della donna sia relegato in maniera dissimile. Non è il primo progetto del genere che l’associazione ‘La Giara’ promuove. Da quando è stata fondata nel 2018 dall’indimenticabile Silvano Coccia, sostiene iniziative di solidarietà e di valenza sociale per la comunità.

“Non volevamo far passare inosservata la giornata della donna” ha commentato il presidente Lino Cappellacci ” per cui, pur in stile” austerity” che impone il rispetto delle norme anti covid, abbiamo comunque voluto esserci per testimoniare la nostra solidarietà. Ringrazio l’assessore Baiocchi per la disponibilità e per averci illuminato su importanti concetti che siamo intenzionati a divulgare alla cittadinanza: abbiamo posto le basi per nuove iniziative culturali da fare in estate covid permettendo“.

“Amo incontrare i cittadini in modo informale” commenta l’assessore Antonella Baiocchi ” è il modo migliore per conoscersi e riconoscersi e far comprendere non profondo i concetti di armonia ed amore che mi preme passare“.

