I numeri per le principali città marchigiane e picene. Crescita generalizzata ovunque, ma si assiste forse ad un primo rallentamento nella zona costiera Anconetata. Frutto della Zona Rossa anticipata?

ANCONA – Una crescita generalizzata in tutte le città marchigiane e picene analizzate nel nostro report: la pandemia Covid-19 mostra una sorta di levitazione regolare su tutto il territorio. Ancona ha superato la cifra simbolica di mille positivi accertati attuali: al 10 marzo sono 29 in più rispetto al 6 marzo. Tuttavia il rallentamento della crescita nel capoluogo marchigiano e nell’area costiera a nord potrebbe essere il frutto della Zona Rossa iniziata nella Provincia di Ancona in anticipo rispetto al resto della Regione (soltanto il Piceno è ancora Arancione).

Ad esempio Senigallia aumenta di 20 unità in 4 giorni, rispetto alle 79 precedenti. Diversa la situazione a Jesi: +43.

In termini assoluti sono San Benedetto e Pesaro ad avere l’incremento maggiore: +51 entrambe. Ma l’incidenza sambenedettese appare più grave, considerando che la popolazione è all’incirca la metà di quella pesarese. Anche Civitanova presenta una dinamica tutt’altro che sotto controllo: +48, con poche migliaia di abitanti meno che a San Benedetto.

In aumento, con numeri più moderati, le città dell’area fermana e Macerata, è proprio la Riviera delle Palme, oltre al centro principale di San Benedetto, a mostrare numeri non troppo incoraggianti: +9 Grottammare che supera quota 100, +11 Monteprandone, +8 Cupra che supera quota 100 e ha una incidenza altissima, un positivo ogni 50 abitanti circa.

Ad Ascoli numeri più contenuti rispetto a San Benedetto ma in aumento, +18, così come a Castel di Lama.

Nei numeri seguenti, sono riportati: il numero di contagiati attuali al 10 marzo, e quindi quelli relativi rispettivamente al 6 marzo, 2 marzo, 28, 25 e al 23 febbraio.

Ancona 1002, 973, 857, 826, 753, 711

Jesi 518, 475, 477, 435, 387, 311

Senigallia 499, 479, 400, 372, 311, 294

Fano 267, 241, 223, 231, 225, –

Pesaro 510, 459, 377, 338, 334, 322

Civitanova 365, 317, 248, 247, 226, 226

Macerata 247, 213, 162, 151, 148, 129

Fermo 157, 127, 106, 103, 101, 102

Porto Sant’Elpidio 178, 158, 128, 130, 127, 118

Porto San Giorgio 78, 76, 60, 52, 50, 53

Sant’Elpidio a Mare 91, 81, 67, 69, 62, 57

San Benedetto 367, 316, 254, 243, 211, 172

Ascoli 166, 148, 131, 133, 141, 148

Grottammare 105, 96, 74, 60, 61, 50

Monteprandone 89, 78, 69, 59, 52, 41

Cupra Marittima 103, 95, 71, 68, 51, 35 (probabilmente il comune marchigiano con il più alto rapporto tra positivi e residenti)

Castel di Lama 25, 17, 17, 20, 21, 21

Spinetoli 34, 31, 20, 21, 15, 15

Acquaviva 17, 16, 18, 20, 16, 14

