SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro appuntamento culturale in Riviera.

Venerdì 12 marzo sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: Xl inverno-primavera 2020/2021”, la scrittrice Teresa Ciabatti. Conversa con l’autrice Romina Celani.

Diretta visibile sulle pagine Facebook e sul canale YouTube de “I luoghi della scrittura”.

Teresa Ciabatti presenta il suo ultimo libro “Sembrava bellezza” (Mondadori).

Candidato da Sandro Veronesi al Premio Strega 2021 è un romanzo sull’impietoso trascorrere del tempo, e su come nel ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi. Un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una scrittura che si è fatta più calda e accogliente, senza perdere nulla della sua affilata potenza, mette in scena con acume prodigioso le relazioni, tra donne e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale e, senza risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza.

Ecco i link per assistere alle dirette sulle pagine Facebook I Luoghi della Scrittura e Libri ed Eventi:

https://www.facebook.com/Iluoghidellascrittura/videos/337099051075483

https://www.facebook.com/libriedeventi/videos/287650766035366

Evento patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto. Organizzato da Mimmo Minuto, I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi. In collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare. Con il sostegno di Bper Banca.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.