SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di lui sappiamo quasi tutto, anche se non ha mai messo piede a San Benedetto. Magari, se le acque si cheteranno nei giorni a venire, sarà possibile approfondire per conoscere meglio chi è Kim Dae Jung, socio coreano-americano (vive in Florida) di Domenico Serafino.

I due, assieme, hanno fondato nel giugno 2019 la Sudaires Srl, a Milano. Qualche mese dopo hanno acquistato il Bangor Football Club, società gallese di Serie B, e quindi, nel giugno 2020, la Samb.

Per ora pubblichiamo la sua foto, presto approfondimento.

