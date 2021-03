Forze dell’Ordine per i rilievi

MOSCIANO SANT’ANGELO – “Stasera, intorno alle 17.50, una squadra dei pompieri del Comando di Teramo è intervenuta nella Zona artigianale di contrada Ripoli a Mosciano Sant’Angelo, a seguito di un incidente stradale”.

Comunicazione giunta, il 10 marzo, dal Comando teramano dei Vigili del Fuoco: “Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pineto, intervenuta sul posto, un’Opel Astra Sw, con alla guida un 55enne, si è scontrata con un camion Renault Trucks, in corrispondenza di un incrocio. Il conducente dell’Astra ha riportato traumi e ferite che ne hanno reso necessario il trasporto presso l’ospedale di Teramo, effettuato con un’ambulanza del 118 di Giulianova”.

“I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, recuperati da carro-attrezzi giunti successivamente sul luogo dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa della zona artigianale” concludono dal Comando.

