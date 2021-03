GROTTAMMARE – Un evento all’insegna della riscoperta del piacere di viaggiare: il comune lancia il progetto “Parallelo-Festival del Viaggio Sostenibile”, creato ed ideato dalla societa Com-On. La presentazione si terrà in piattaforma digitale nei weekend del 20-21 e del 27-28 marzo.

“Il progetto, avanzato nel pieno dell’emergenza pandemica, si propone di evidenziare meccanismi di rilancio del turismo e in particolare di una città come Grottammare che, già da parecchi anni, si occupa di mettere in pratica una politica e un’operatività prettamente sostenibili e volte al progresso” ci tiene a sottolineare il sindaco Enrico Piergallini.

Il Festival Parallelo, che prende il nome dalla peculiarità della città di essere attraversata dal 43° Parallelo, vede in prima linea la collaborazione di Erika Mariniello che non si esenta dal sottolineare “la rilevanza degli interventi che prenderanno parte dell’eventi, tra i quali ricordiamo essere anche Corrado Ruggeri, collaboratore di Marco Polo e Tessa Gelisio, che è stata per molti anni il volto del programma televisivo Pianeta Mare”.

L’evento, che si terrà in quattro giornate, darà la possibilità ai partecipanti di affacciarsi verso un modo differente di concepire il viaggio, anche grazie alla molteplicità delle testimonianze che verranno pronunciate durante gli interventi, dalle personalità e dalle esperienze variegate tra loro.

Il festival sarà trasversale, non parlerà solamente di turismo, ma si occuperà anche di evidenziare i punti di forza della città di Grottammare, come la gastronomia che connatura il territorio. L’attenzione è rivolta non solo quindi al turismo in senso unilaterale, ma alla sua circolarità, che trattiene in sé anche principi economici da non sottovalutare, soprattutto in questo periodo storico.

Enrico Piergallini, sindaco di Grottammare, afferma: “Accendiamo nuovamente una lampadina in una stanza buia: l’anno scorso ci siamo promossi attraverso due video di grande successo, quest’anno con un’iniziativa organica come un Festival. Grazie a Erika Mariniello che metterà in campo la sua esperienza, avremo a Grottammare esperti del viaggio, del viaggio sostenibile e dell’innovazione: Grottammare è sostenibile da sempre, oggi la città è inserita in un percorso ormai trentennale e in questo festival torna a parlare di se stessa. Il territorio è già sensibile ai temi della sostenibilità e il festival troverà qui a Grottammare terreno fertile. Sarà la prima pietra virtuale per raccontare quello che siamo”.

Lorenzo Rossi, assessore al Turismo, dichiara: “Grottammare è una località con una storia turistica antichissima, tra le prime in Italia. Sebbene con numeri importanti, abbiamo sempre puntato a un modello di ospitalità sostenibile: ritmi a misura d’uomo, mare e aria pulita, attenzione all’ambiente, servizi di prossimità, esperienze sincere a porta di mano. Proprio per questo ci ha onorato l’idea di ospitare qui questa manifestazione, che vuole offrire un contributo di riflessione su un’idea di turismo che riscopra la dimensione autentica e rispettosa del viaggio come vissuto che arricchisce e come rapporto con la natura, e non solo come merce da fruire velocemente, trasformando in peggio i luoghi che invade. Abbiamo lasciato ad Erika Mariniello carta bianca, sarà per noi l’occasione di unirci ad altri luoghi del mondo, come un parallelo, superando la miopia di promuovere solo il nostro e investendo invece con apertura e arricchimento sulla condivisione di esperienze diverse di viaggio, accomunate dalla sostenibilità”.

Erika Mariniello, ideatrice e organizzatrice, aggiunge: “Hanno sposato l’idea di questo festival tante persone, tra cui giornalisti di rilievo nazionale, con un curriculum interessante dal punto di vista del racconto di viaggio. Porteranno la loro esperienza a Grottammare e ci faranno andare oltre: per noi la sostenibilità è un concerto trasversale, passa per i piccoli borghi, e Grottammare lo è, è tradizione, è cultura, è territorio, è buone pratiche. Nel corso del festival presenteremo nel dettaglio la “Carta di Parallelo”, il decalogo in cui abbiamo riassunto ciò che noi riteniamo essere la sostenibilità”.

Federico Minelli, socio Come-On e comunicatore, prosegue: “Per comunicare questa prima edizione del festival metteremo in campo tutte le nostre risorse tecnologiche, in attesa di un’edizione da realizzare in presenza l’anno prossimo nel borgo di Grottammare”.

Gli incontri verranno trasmessi sulla pagina Facebook della città di Grottammare e in concomitanza anche sul sito di Parallelo (https://www.43paralleloitaly.it/) e sul profilo Facebook di Erika Mariniello nelle giornate del 20-21 e 27-28, alle 16.15.

Quattro giorni di incontri in programma il 20, 21 e 27, 28 marzo a partire dalle 16.15 con la partecipazione di giornalisti, esperti, volti televisivi e viaggiatori di fama nazionale moderati dalla giornalista di viaggi e testimonial del Comune di Grottammare, Erika Mariniello. Due appuntamenti al giorno in diretta che potranno essere seguiti online sulle pagine Facebook di Città di Grottammare, Visit Grottammare, Parallelo Festival del Viaggio Sostenibile e Si parte con Erika, che ha al suo attivo già oltre 17mila followers.

L’apertura del Festival – intitolato “Parallelo” proprio perché a Grottammare passa il 43° parallelo e il rimando al tema del viaggio è lampante – è in programma sabato 20 marzo alle 16.15, con un saluto del sindaco Enrico Piergallini e dell’assessore al Turismo, Lorenzo Rossi. A seguire la giornalista Erika Mariniello aprirà il dibattito con i primi due ospiti: Corrado Ruggeri, giornalista di viaggi e volto di Marcopolo tv e Federico Geremei direttore di Lonely Planet magazine Italia.

Il secondo appuntamento è per il 21 marzo e avrà come ospite Massimiliano Ossini, famoso volto televisivo e conduttore di Linea Bianca, che presenterà i suoi libri, in particolare Kalipè-Il Cammino della Semplicità, il racconto del viaggio durato un giorno sul Cammino Francescano della Marca. Subito dopo, alle 16,45 la parola passerà ai blogger e viaggiatori: Darinka Montiko, autrice del libro Walkaboutitalia, che ha girato l’Italia a piedi senza soldi; Valentina Miozzo, creatrice del blog sul viaggio sostenibile Viaggiare Libera; Andrea Spinelli che racconterà la sua storia e il suo progetto “Se Cammino Vivo”, per “tenere a bada il cancro” attraverso la camminata.

Il secondo weekend del Festival si aprirà con l’appuntamento in programma sabato 27 marzo alle 16.15 dedicato ai progetti marchigiani di cicloturismo. Il 28 marzo la parola passerà alla gastronoma Georgia Andreozzi che intervisterà Antonio Attorre, giornalista collaboratore di Slow Food sul tema della sostenibilità nei prodotti del territorio. Il festival si chiuderà domenica pomeriggio con un saluto della conduttrice e autrice televisiva Tessa Gelisio che parlerà dei progetti di tutela ambientale della sua onlus forPlanet.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.