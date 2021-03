AGGIORNAMENTO ORE 18

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 10 decessi. Uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto, 60enne sambenedettese.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Altra impennata di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata 26 ricoverati in più fanno salire il numero complessivo a 760 tra cui 107 pazienti in Terapia intensiva (+4). In Semintensiva, comunica il Servizio Sanità della Regione, ci sono 188 persone (-1) mentre l’aumento più rilevante si è registrato nei reparti non intensivi (465, +23).

Nelle ultime 24 ore 41 persone sono state dimesse. Agli Ospedali riuniti di Ancona in particolare ci sono 129 ricoveri ma anche 23 persone assistite in pronto soccorso (il totale regionale è 119, -5); 58 i degenti nel Covid Hospital di Civitanova Marche (Macerata).

Crescono gli ospiti di strutture territoriali (210, +6). Intanto i positivi in isolamento domiciliare arrivano a quota 9.885 (+70) e le quarantene per ‘contatto’ con contagiati a 21.447 (+79, 7.605 con sintomi; 399 sono operatori sanitari).

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7315 tamponi: 4676 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1827 nello screening con percorso Antigenico) e 2639 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 881 (219 in provincia di Macerata, 358 in provincia di Ancona, 137 in provincia di Pesaro-Urbino, 69 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (92 casi rilevati), contatti in setting domestico (167 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (347 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (25 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (37 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 202 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1827 test e sono stati riscontrati 159 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

