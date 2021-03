SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Giovedì 11 marzo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. inverno-primavera 2020/2021”. Conversano con l’autrice Giovanna Frastalli e Antonella Roncarolo.

Donatella Di Pietrantonio presenta il suo ultimo libro “Borgo Sud” (Einaudi).

Dopo “L’Arminuta” l’autrice torna con un nuovo romanzo “intenso, duro e tagliente come un rasoio”, candidato da Nadia Fusini al Premio Strega 2021.

IL LIBRO

Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una rivelazione. Sono state bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne cariche di slanci e di sbagli, di delusioni e possibilità, con un’eredità di parole non dette e attenzioni intermittenti. Vivono due grandi amori, sacri e un po’ storti, irreparabili come sono a volte gli amori incontrati da giovani. Ma per chi non conosce la lingua dell’affetto è molto difficile aprire il cuore. Con la sapienza e la naturalezza dei grandi scrittori, Donatella Di Pietrantonio ci regala in queste pagine un’emozione calda e sussurrata, che rimarrà con noi a lungo.

Ecco i link per assistere alle dirette:

Pagina Facebook I Luoghi della Scrittura e Libri ed Eventi: https://www.facebook.com/Iluoghidellascrittura/videos/255955075995215

https://www.facebook.com/libriedeventi/videos/286342526179026

Evento patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto. Organizzato da Mimmo Minuto, I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi. In collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare. Con il sostegno di Bper Banca.

