Solo la corsia direzione nord, lavori il 10 e 11 marzo. Il traffico proveniente da sud sarà deviato su viale dello Sport all’altezza di via Virgilio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della tappa finale della Tirreno Adriatico, nelle giornate del 10 e 11 marzo sarà rifatto il manto di asfalto nella carreggiata ovest del lungomare (solo la corsia direzione nord) in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione del viale”.

Ad annunciarlo, tramite nota nel tardo pomeriggio del 9 marzo, il Comune di San Benedetto: “Il traffico proveniente dal lungomare sud sarà deviato su viale dello Sport all’altezza di via Virgilio”.

La tappa finale della Corsa dei due Mari si svolgerà a San Benedetto il 16 marzo.

