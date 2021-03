SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessorato allo sport del Comune di San Benedetto del Tronto ha approvato la graduatoria per l’assegnazione di contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche per sostenere questo settore vitale per la coesione sociale duramente colpito dagli effetti della pandemia.

A seguito della pubblicazione di un avviso, sono state presentate 71 domande, 68 delle quali ammesse alla ripartizione dei 45 mila euro stanziati dal Comune che dunque riceveranno circa 660 euro ciascuna. Una specifica comunicazione arriverà alle società beneficiarie.

“Tra le conseguenze della pandemia c’è stata la sospensione delle attività sportive – dice l’assessore allo sport Pierfrancesco Troli – e il mondo dello sport dilettantistico sta pagando il prezzo più alto essendo stato costretto a sospendere, sia nella prima fase che nell’attuale fase, le attività di formazione, le gare, le iniziative sportive promozionali e l’attività formativa in generale. Una situazione di profonda crisi che coinvolge tutti coloro che operano a vario titolo nel settore e le famiglie dei praticanti ai quali è stata negata questa importantissima occasione di socializzazione. Nei limiti delle nostre possibilità di bilancio – conclude Troli – abbiamo voluto dare questo segno tangibile di solidarietà nella speranza che la vaccinazione di massa porti in breve tempo alla ripartenza anche di questo settore”.

