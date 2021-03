La nostra Laura Di Pietrantonio con una sua nota ha voluto chiarire e porre fine ad una notizia che vedeva l‘Hotel Ristorante Anita di Cupra Marittima coinvolto in un potenziale aumento di casi Covid 19 nella nostra zona. A suffragio, una categorica smentita degli stessi titolari della struttura turistica che pubblichiamo di seguito.

Laura Di Pietrantonio: “Dopo una settimana trascorsa tra preoccupazioni familiari aggravate da chiacchiere da bar, cattiverie gratuite e caccia alle streghe, sento il dovere di condividere il post del Ristorante Anita. Leggete queste parole condivise e scritte per chiunque al giorno d’oggi pensi ancora che la verità sia un valore e che abbia voglia di farsi un’opinione critica. Basta con la caccia alle streghe, nuoce solo al comparto della ristorazione tutta già gravemente colpito da questa crisi.

Basta con la divulgazione di notizie senza verificarne le fonti o senza sentire le parti di un fatto. Basta a ergersi a giudici di una situazione che non sanno risolvere nè luminari della medicina nè illustri personalità internazionali.Basta a puntate il dito su “qualcuno” per esorcizzare la paura. Lasciate in pace queste persone che hanno lavorato onestamente come tutti gli alti ristoratori che si accontentano delle briciole dei giorni gialli. Detto questo, se qualcuno ha un’opinione diversa la rispetto ma fate che siano la verità, la cultura e la tolleranza la guida della vostre scelte”

I titolari dell’hotel: “Gentili amici, clienti e curiosi, scriviamo questo post perché sentiamo la necessità di smentire alcune voci false e tendenziose riguardo il coinvolgimento della nostra attività nell’aumento dei casi COVID in zona.

La prima cosa che dichiariamo è che non è stato fatto nessun karaoke né alcuna attività di ballo in occasione del pranzo di domenica 14 febbraio tantomeno in altre date. Quella domenica, come tutti gli altri giorni dall’inizio di questa emergenza, abbiamo lavorato nel massimo rispetto di tutte le norme dell’attuale DPCM nel rispetto dei nostri clienti e del nostro staff.

I tavoli sono stati distanziati più del necessario, la capienza massima del locale (esposta fuori) è stata rispettata, così come tutte le procedure di igienizzazione previste a norma di legge. Nella piena legalità, con parere positivo da parte delle associazioni di categoria alla quella facciamo riferimento, domenica 14 febbraio abbiamo accompagnato la somministrazione con musica di sottofondo, con la cantante ampiamente distanziata da ogni tavolo e senza incentivare nessun tipo di aggregazione, assembramento e tanto meno karaoke o altre favole metropolitane.

Abbiamo fatto il possibile per arginare la catena dei contagi, inclusa la decisone autonoma di tenere chiuso il ristorante da domenica 21 per sanificazione e accertamento della eventuale positività dello staff. Abbiamo dato piena collaborazione alla Asl e alle istituzioni tutte.

Ci siamo prestati alle “chiacchiere di paese” nella speranza che svanissero presto, ma ora è tempo di mettere un punto a quanto di falso e lesivo della nostra immagine viene messo in circolazione.

Dal 1979 lavoriamo onestamente e la fiducia dei nostri clienti ci ha permesso di arrivare fino a ora. Riteniamo opportuno scrivere questo post perché la nostra voce ufficiale è importante per chi vuole conoscere la verità. Grazie a tutti per la fiducia di sempre. Non appena il ristorante tornerà operativo ve ne daremo comunicazione”

