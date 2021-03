AGGIORNAMENTO ORE 17.45

13 decessi nelle Marche. 53enne di Monteprandone e 93enne sambenedettese al “Madonna del Soccorso”.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Crescono ancora i ricoverati per Covid-19 nella Regione Marche anche se non rapidamente come nei giorni scorsi. Tuttavia approfondendo i dati odierni, emerge un nuovo incremento dei ricoverati giornalieri, che sono 64 nelle 24 ore.

Ricordiamo che tutti i dati seguenti sono i massimi a partire dalla seconda ondata, quindi da aprile 2020.

Le terapie intensive sono leggermente scese, da 104 a 103 rispetto a ieri; salgono le semi-intensive, da 182 a 189; stabili i ricoveri ordinari, 442. Questo implica un aumento e nuovo picco dei ricoverati totali, da 729 a 734.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6041 tamponi: 3983 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2115 nello screening con percorso Antigenico) e 2058 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 423 (115 in provincia di Macerata, 128 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 50 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (64 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (129 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2115 test e sono stati riscontrati 204 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

