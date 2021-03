SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito, sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il Club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante”.

Così, su Instagram tramite una “storia”, il capitano della Samb, Maxi Lopez, nella mattinata del 9 marzo.

Il calciatore argentino aggiunge: “Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samba affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samb”.

Abbiamo chiesto alla società gli opportuni chiarimenti ad un post che sta allarmando tutta la città sportiva. C’è stato assicurato che sarà lo stesso Maxi Lopez a farlo sempre su Istagram. Stiamo aspettando.

