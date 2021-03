MONTEPRANDONE – Scatta anche il campionato Under 17 dell’Handball Club Monteprandone. Si parte mercoledì a Camerano, il via alle 18.30. Campionato in forma ridotta anche per i più giovani e nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid predisposto dalla Federazione, con tamponi da effettuarsi entro le 72 ore che precedono la partita.

I giovani blu, guidati anche stavolta da coach Andrea Vultaggio, sono stati inseriti nel girone B con Camerano, Chiaravalle e Cingoli. Nel gruppo A, invece, figurano Pescara, Lions Teramo e Pallamano Chieti.

Al termine della prima fase le prime due classificate dei gruppi A e B si sfideranno per l’individuazione della squadra Campione di Area Marche-Abruzzo in gare di semifinale (l’andata 3-10 maggio, il ritorno 10-16 maggio) e di finale (incontri diretti: 17-23 maggio), senza i punteggi precedentemente conseguiti in classifica.

E come per la prima squadra, anche per l’U17 monteprandonese l’avvio di stagione sarà in trasferta, in attesa che si concludano i lavori di rifacimento del tetto del palazzetto di via Colle Gioioso.

Di seguito riportiamo il calendario della prima fase

10 marzo ore 18.30 Camerano-HC Monteprandone

18 marzo ore 18.30 Cingoli-HC Monteprandone

24 marzo ore 17.30 HC Monteprandone-Chiaravalle

7 aprile ore 17.30 HC Monteprandone-Camerano

14 aprile ore 17.30 HC Monteprandone-Cingoli

26 aprile ore 17 Chiaravalle-HC Monteprandone

