La De Mitri – Energia 4.0 di coach Daniele Capriotti ha battuto la Ecologica Don Celso Fermo in casa per 3 a 0. La prossima sfida sarà contro Teramo

PORTO SAN GIORGIO – La De Mitri – Energia 4.0 sale sul Settebello e fa suo con il massimo scarto (19, 15, 22) il derby casalingo contro la Ecologica Don Celso Fermo. La compagine di la Ecologica Don Celso Fermo mantiene dunque la vetta solitaria della classifica del girone I2 di B2 e annovera un’altra prestazione solida e ricca di indicazioni per il futuro. Partono meglio le fermane nonostante le assenze, ma nella seconda metà del set le rossoblù imprimono un’accelerazione alle giocate che fruttano la vittoria nel primo parziale. Senza storia il secondo set, con la formazione di casa che allunga subito e riesce a mantenere e distanze per tutto il gioco, ma nella frazione successiva la situazione si riequilibra, con le ragazze di coach Postacchini che non mollano la presa per buona parte del set, prima di cedere gioco e partita.

«Una vittoria di valore – ha detto l’allenatore rossoblù Capriotti – che testimonia la crescita della mia squadra dalla partita di andata a questa. Sono scese in campo ben cinque giocatrici di banda senza che il livello dei nostri attacchi scendesse minimamente e di questo sono fiero. Dobbiamo ancora crescere nelle ricezioni positive, ma nella distribuzione del gioco e nei break point siamo la squadra più consistente del girone, come dicono le statistiche. Ho notato con piacere che le cose che proviamo tanto in allenamento poi vengono concretizzate con successo in partita, altra cosa che certifica la crescita di questo gruppo, al quale non mancano consistenza e qualità. Ora ci attende la sfida contro Teramo, una partita importante contro una squadra che gioca bene e che è allenata ancora meglio. Ora è il momento di pensare al come e non al cosa».

Da segnalare i 37 punti complessivi messi a segno dai “tre soprani” Tiberi, Benazzi e Di Marino, sui 53 dell’intera squadra, oltre ai 22 errori punto ricevuti. Il tabellino completo della De Mitri – Energia 4.0: Ragni 2, Caruso, Cappelletti 3, Nardi 1, Annunzi (L2), Vallesi 1, Cicchitelli n.e., Di Clemente (L1), Gulino 1, De Angelis 1, Benazzi 14, Tiberi 15, Di Marino 8, Beretti 7. All.: Capriotti-Ruggieri.

