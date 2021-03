SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le previsioni nella nostra provincia per i prossimi giorni.

San Benedetto del Tronto: l’8 marzo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 10.5°C, la minima di 7°C. La giornata di martedì 9 marzo si presenterà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C. Mercoledì 10 marzo invece sarà contraddistinto da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C.

Ascoli Piceno: l’8 marzo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C. La giornata di martedì 9 marzo presenterà cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C. Per mercoledì 10 marzo sono previste nubi sparse alternate a schiarite varie con tendenza ad ampi rasserenamenti verso le ore serali, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C.

