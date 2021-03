CUPRA MARITTIMA – “Seppur dai dati degli ultimi due giorni sembrerebbe che stiamo andando verso una stabilizzazione della curva, per favorire la limitazione di nuovi contagi, ho disposto in via precauzionale e temporaneamente, la chiusura dei parchi pubblici e delle strutture sportive comunali”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, sui Social l’8 marzo: “Molte attività si erano già fermate dalla settimana scorsa ma si rende necessario il nuovo provvedimento per ribadire che in questo momento dobbiamo fare massima attenzione e sono necessari alcuni sacrifici”.

Ordinanza firmata dal primo cittadino, la Polizia Municipale cuprense vigilerà sul rispetto del documento.

