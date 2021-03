TERAMO – Forze dell’Ordine in azione nel Teramano anche domenica 7 marzo.

I carabinieri del Comando Provinciale di Teramo e delle Stazioni di vari Comuni hanno effettuati numerosi controlli per il rispetto delle norme anti-Covid sul territorio.

In una nota diffusa l’8 marzo si legge: “Sanzionate 19 persone di cui 11 per assembramento e 8 per essersi spostate dal luogo di residenza o domicilio senza un valido motivo. Multe per un complessivo di 8 mila euro”.

Dall’Arma proseguono: “Sorpreso anche il barman di un esercizio pubblico del lido di Giulianova a somministrare bevande ai clienti ben oltre l’orario di chiusura delle 18. Alla sanzione amministrativa si è quindi aggiunta anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per almeno cinque giorni”.

Sono stati, in totale, 29 gli esercizi pubblici controllati dai militari. I controlli proseguiranno in questi giorni.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.