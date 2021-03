AGGIORNAMENTO ORE 12 RICOVERATI

Non si allenta la crescita del numero di ricoverati nelle Marche, anzi, ogni giorno trascorre segnalando nuovi “record” negativi che superano quelli precedenti, almeno a partire dal mese di aprile 2020. Oggi ad esempio per la prima volta da aprile i ricoverati in terapia intensiva hanno superato la soglia psicologica di 100 unità, precisamente 104, sei in più di ieri. Si pensi che erano 72 soltanto il 27 febbraio.

In totale i ricoverati sono 729, 15 più di ieri. Sono saliti di 84 unità in 5 giorni. Le terapie semi-intensive sono 183 (+9).

L’unico dato parzialmente più confortante è la riduzione del numero di nuovi marchigiani ricoverati in 24 ore, pari a 44 unità, sono stati 75 ieri.

Qui la scheda completa Gialla 08032021 ore 12

***

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2694 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 562 nello screening con percorso Antigenico) e 964 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 349 (86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (118 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 76 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 562 test e sono stati riscontrati 50 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.