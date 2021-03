SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto festeggia il Pi Greco Day. La ricorrenza cade tradizionalmente il 14 marzo, con ispirazione dal formato della data basato sulla successione mese-giorno, in uso negli Stati Uniti, con cui si indica prima il mese (3) e poi il giorno (14); si ottiene così il numero “3,14”. L’istituto sambenedettese ha voluto infatti aderire all’iniziativa a distanza promossa dalla sezione di matematica dell’UNICAM, con cui il Rosetti ha uno stretto rapporto di collaborazione.

Mercoledì 10 marzo (il 14 marzo quest’anno cade di domenica) sarà possibile seguire a distanza i seminari “Maria Gaetana Agnesi tra matematica e Vangelo” del professor Claudio Fontanari dell’università di Trento, e “Il paradosso di Banack-Tarsky” del professor Alessandro Berarducci dell’università di Pisa.

L’apertura dell’incontro sarà dedicata invece agli interventi degli studenti dei Licei Matematici delle Marche e saranno proprio gli alunni della prima classe del Liceo Matematico del Rosetti i primi ad intervenire proponendo ai partecipanti il loro lavoro, frutto di un’attività di logica svolta in alcune delle ore aggiuntive del loro corso di studi, che si caratterizza per un approfondimento delle discipline scientifiche, ed in particolare della matematica, anche in dimensione laboratoriale e multidisciplinare. Per tutti coloro che vorranno seguire, l’appuntamento è quindi a mercoledì 10 marzo a partire dalle 14.30 al link https://unicam.webex.com/meet/sonia.linnocente

