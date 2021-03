SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Applausi per i tifosi della Samb.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, non possono essere presenti allo stadio per tifare i ragazzi di Montero e Serafino ma i supporter della Curva Nord “Massimo Cioffi” si sono resi protagonisti nelle ultime settimane in un’importante riqualificazione al centro di San Benedetto.

Pennelli e bombolette spray alla mano, hanno ridato linfa e decoro urbano al Pontino lungo, situato in pieno centro e vicino allo scalo ferroviario, dipingendo le mura di rossoblu e dei luoghi simbolo della Riviera.

I tifosi, giustamente, hanno voluto realizzare un video per rendere visibile il loro importante lavoro: per vederlo, clicca qui.

