SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ruben Botta parla dopo aver regalato i tre punti alla Samb contro l’Arezzo. “Avevamo bisogno di una vittoria cosi dopo settimane brutte, anche per me. Il gruppo è sempre stato unito. I risultati sono stati negativi per un po’ di tempo ma noi siamo sempre gli stessi. Dedico la vittoria alla squadra, alla mia famiglia e ai tifosi, almeno quelli che dicono certe cose. Non mi piace chi fa differenze fra argentini e italiani”.

