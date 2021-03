FERMO – Forze dell’Ordine in azione nel fine settimana.

Denunciato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo un 45enne nel Fermano per non aver rispettato i domiciliari, deferimento per evasione.

Numerosi i controlli dei militari anche per il rispetto delle norme anti-Covid: tre multe.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.