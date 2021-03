SAMB: Nobile, Enrici (44′ s.t. Goicoechea), Di Pasquale (22′ D’Ambrosio), Botta, Maxi Lopez (28′ s.t. Scrugli), Rossi (28′ s.t De Ciancio), Cristini, Fazzi, Angiulli, Lescano, Liporace. A disposizione: Fusco, Biondi, Trillò, D’Ambrosio, Chacon, Babic, Serafino, Mehmetaj, BacioTerracino, Scrugli, De Goicoechea, De Ciancio. Allenatore Paolo Montero.

AREZZO: Sala, Cherubin, Sbraga, Carletti (17′ s.t. Cutolo), Luciani (32′ s.t. Sussi), Pinna, Di Grazia (17′ s.t. Piu), Ventola, Serrotti, Altobelli, Cerci (17′ s.t. Perez). A disposizione: Melgrati, Arini, Cutolo, Maggioniu, Più, Sussi, Perez, Kodr, Di Paolantonio, Zittelli, Iacoponi. Allenatore Roberto Stellone.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Assistenti: Alex Cavallina di Parma e Pietro Pascali di Bologna. Quarto ufficiale Luca Zucchetti di Foligno.

NOTE: giornata fredda e velata, temperatura tra 10 e 12 gradi, prato in perfette condizioni.

MARCATORI: 21′ st Botta (S)

AMMONITI: Rossi 12′, Di Grazia 29′, 2′ s.t. Maxi Lopez, Pinna 41′ s.t.

ESPULSI: 35′ s.t. Ventola.

ANGOLI: 11-4

RECUPERO: primo tempo 3, secondo tempo 5.

PRIMO TEMPO

Samb che gioca con un 4-3-3, Maxi Lopez punta centrale e Lescano punta esterna a sinistra, Botta invece che fa la spola tra attacco ed esterno di centrocampo. Arezzo invece con il 3-5-2.

12′ Partita senza emozioni per ora, viene però ammonito Rossi per un intervento a centrocampo.

14′ Primo rischio per la Samb, mischia in area, Cerci al tiro deviato dal corpo di un difensore in angolo. L’arbitro però non si accorge della deviazione tra le proteste aretine.

15′ Sul contropiede seguente Maxi Lopez difende palla e lancia Botta che entra in area palla al piede e prova a piazzare la palla sul secondo palo, fuori di poco.

16′ Primo angolo della partita per l’Arezzo: corner di Cerci, Pinna accorre da fuori area e incorna alla perfezione all’altezza del dischetto, la mira però è tutta sbagliata.

20′ Contatto tra Carletti e Di Pasquale, ha la peggio il difensore rossoblu che è costretto ad uascire.

22′ Al suo posto D’Ambrosio.

25′ Buona occasione per la Samb: scambio Botta-Fazzi, quest’ultimo entra in area dall’esterno ed effettua un retropassaggio a Lescano che dal vertice piccolo dell’area di rigore gira di destro, conclusione deviata da un difensore termina in angolo.

25′ Sugli sviluppi del corner ci prova Rossi dal limite con un piatto a piazzare, Sala blocca in tuffo.

29′ Ammonito Di Grazia per simulazione.

Negli ultimi minuti la Samb ha alzato il baricentro del proprio gioco anche se non si segnalano azioni degne di nota neanche da parte dell’Arezzo oltre che dei rossoblu.

41′ Numero di Carletti che parte in zona centrale si allarga un po’ sulla sinistra, salta Fazzi in velocità poi calcia di sinistro rasoterra sul secondo palo, palla fuori di poco.

3 minuti di recupero

COMMENTO PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

2′ Ammonito Maxi Lopez.

7′ Pressa la Samb, terzo calcio d’angolo, Cristini mette in mezzo e supera il portiere, la difesa aretina libera in angolo.

14′ Lescano mette al centro una palla testa, Lopez anticipato in angolo.

16′ Conclusione dalla distanza di Luciani, blocca Nobile centralmente.

17′ Escono Cerci, Carletti e Di Grazia, entrano Perez, Cutolo e Piu.

19′ Angiulli dal limite di sinistro, palla che fa il filo al secondo palo, angolo.

19′ Due corner consecutivi, sul secondo ci prova Maxi ma viene contrastato.

21′ Botta conquista una punizione dal limite, un po’ spostato sulla destra. Conclusione perfetta dell’argentino che infila il pallone all’angoletto sulla destra, 1-0!

25′ Esce Altobelli, entra Di Paolantonio, Arezzo adesso a trazione anteriore

27′ Mezza rovesciata di Cutolo da posizione defilata, palla alta sopra la traversa.

28′ Ancora una galoppata coast to coast di Botta, deviazione in angolo, il nono.

29′ Entrano Scrugli e De Ciancio, escono Maxi Lopez e Rossi, Samb con il 4-4-2 classico.

32′ Luciani esce, entra Sussi.

35′ Angolo per l’Arezzo, libera Lescano di testa, Botta parte palla al piede, supera un avversario e serve Scrugli proiettato centralmente, stop a seguire, Ventola lo sgambetta, punizione ed espulsione.

36′ Botta calcia la punizione dai venti metri, Sala in tuffo evita che il pallone finisca in rete.

40′ Palla al centro dalla sinistra, Serrotti si proietta sul pallone e calcia di esterno destro, palla che colpisce la parte bassa della traversa e torna in campo.

43′ Ancora Botta che lancia sulla destra Scrugli tutto solo, conclusione e angolo, undicesimo per la Samb.

44′ Entra Goicoechea per Enrici.

45′ Missile di Angiulli dai 20 metri, Sala salva alzando con la punta delle dita sopra la traversa, l’arbitro nega l’angolo!

5 minuti di recupero.

94′ Angiulli serve Botta sulla destra, entra in area e cerca il secondo palo, sfera fuori di pochissimo.

finisce 1-0

